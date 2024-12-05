Индонезийский парламентарий: Мировое сообщество не должно игнорировать несправедливость в отношении западных азербайджанцев

В рамках проходящей в Баку II международной конференции «Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении», организованной Общиной Западного Азербайджана, председатель правления общины, депутат Азиз Алекберли встретился с членом Совета представителей регионов парламента Индонезии Ир.Х.Абдулхакимом.

На встрече председатель общины подчеркнул, что депортация почти 300 тысяч западных азербайджанцев с территории нынешней Армении и невозможность их возвращения противоречит нормам и принципам международного права.

Он отметил, что возвращение является фундаментальным правом азербайджанцев, изгнанных с земель своих предков.

В свою очередь Ир.Х.Абдулхаким сказал, что мировое сообщество не должно игнорировать эту несправедливость. Он подчеркнул, что мировому сообществу важно создать условия для проведения максимально возможных дискуссий в этом направлении в международных организациях и структурах.

Источник: АЗЕРТАДЖ