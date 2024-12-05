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Бейонсе против Тейлор Свифт: Кто занял место №1 в рейтинге величайших поп-звезд XXI века?

First News Media15:44 - Сегодня
Бейонсе против Тейлор Свифт: Кто занял место №1 в рейтинге величайших поп-звезд XXI века?

Бейонсе заняла первое место в списке 25 величайших поп-звезд XXI века по версии Billboard.

Среди ее главных успехов — девять сольных песен, возглавивших Hot 100, 27 премий Billboard Music Awards и рекордное количество «Грэмми», которое она получила, став самым награждаемым артистом в истории.

Родом из Хьюстона (Техас) Бейонсе начала свою карьеру в популярной группе Destiny’s Child, подарив нам такие хиты, как «Say My Name», «Independent Women – Part 1» и «Bootylicious», которые все возглавили Billboard Hot 100.

После нескольких лет успеха с Destiny’s Child Бейонсе начала сольную карьеру на заре 2000-х. Ее дебютный альбом «Dangerously in Love» стал хитом, дебютировав на первом месте в Billboard 200, а сингл из альбома «Crazy in Love» с будущим мужем Джей-Зи тоже возглавил Hot 100. Она продолжила доминировать в чартах с последующими альбомами, включая «I Am… Sasha Fierce», который подарил нам один из ее самых знаковых хитов — «Single Ladies (Put a Ring on It)». Этот культовый танец остается в памяти поклонников по всему миру.

Но Бейонсе изменила правила игры, выпустив альбом «Beyonce» без предварительных анонсов. Этот релиз стал революционным и популяризировал термин «сюрприз-дроп». Она сопроводила альбом полноценным визуальным релизом, создав музыкальные клипы для каждой песни, что значительно изменило подход артистов к продвижению новых альбомов. «Beyonce» возглавил Billboard 200 и принес нам такие хиты, как «Drunk in Love», которые закрепили ее статус одной из самых влиятельных фигур в музыкальной индустрии.

За первое место в рейтинге также боролась Тейлор Свифт, однако составители отдали блондинке второе место.

«И хотя Тейлор Свифт является крупнейшей поп-звездой века по показателям, Бейонсе возглавляет наш рейтинг, составленный редакцией на основе ее 25-летнего влияния, воздействия и эволюции», — отметили в Billboard.

В издании также подчеркнули, что именно Бейонсе является символом инноваций и совершенства в поп-музыке, выделив ее непревзойденный стиль.

Кроме Бейонсе и Свифт, в число величайших поп-звезд века по версии Billboard также вошли Рианна, Дрейк, Леди Гага, Бритни Спирс, Канье Уэст, Джастин Бибер, Ариана Гранде, Адель, Ашер, Эминем, Ники Минаж, Джастин Тимберлейк, Майли Сайрус, Джей Зи, Шакира, The Weeknd, BTS, Бруно Марс, Lil Wayne, One Direction, Bad Bunny, Эд Ширан, Кэти Перри.

Аллахвердиева Назрин

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