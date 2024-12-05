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Мевлют Чавушоглу: Вызывает сожаление тот факт, что Армения не дала разрешение на осуществление миссии ЮНЕСКО

First News Media11:30 - Сегодня
Мевлют Чавушоглу: Вызывает сожаление тот факт, что Армения не дала разрешение на осуществление миссии ЮНЕСКО

К сожалению, международное сообщество молчало об угнетении, которому подвергся азербайджанский народ, и, напротив, поддержало виновников этого притеснения.

Но мы всегда верили, что справедливость восторжествует. Азербайджан одержал победу в Отечественной войне. Турция всегда была рядом с Азербайджаном. Мы с Азербайджаном не только потому, что это он наш брат, но и потому, что он прав.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Турции, руководитель делегации Великого национального собрания Турции в Парламентской Ассамблее НАТО Мевлют Чавушоглу в ходе выступления на проходящей в Баку второй международной конференции на тему «Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении».

М.Чавушоглу обратил внимание на то, что деятельность Общины Западного Азербайджана полностью соответствует международному праву, речь идет не о земле, а о правах человека. «Вопреки абсолютно уважительному отношению к территориальной целостности Армении, официальный Иреван до сих пор не отвечает на искренние обращения. Оккупация Карабаха Арменией причинила огромную боль. Более миллиона азербайджанцев покинули родные края, их возвращение на исконные земли должно быть обеспечено. Вызывает сожаление и тот факт, что Армения не дала разрешение на осуществление миссии ЮНЕСКО. Мы всегда верили, что справедливость восторжествует, в результате чего Азербайджан полностью обеспечил свой суверенитет», - сказал он, добавив, что сегодня на территориях, загрязненных минами со стороны Армении, проводятся серьезные работы по разминированию и реконструкции.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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