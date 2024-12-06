Бакинская инициативная группа (БИГ) подпишет меморандум с Ассоциацией единого Сен-Мартена.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов заявил журналистам в рамках конференции «Французский и нидерландский колониализм на Сен-Мартене - один остров, один народ, одна судьба».

По его словам, это будет четвертый по счету меморандум, подписанный БИГ. Ранее такие документы были подписаны с Бонайре, Майоттой и Французской Полинезией.

«В меморандум будут включены вопросы сотрудничества с Сен-Мартеном в политической, экономической и образовательной сферах», - сказал Аббасов.

Он коснулся вопроса разделения острова Сен-Мартен между Францией и Нидерландами.

«В 1648 году они начали применять свою грязную колониальную политику на острове. Сегодня ученые, депутаты, руководители НПО, а также различных институтов из Сен-Мартена информируют мировую общественность о борьбе за единый Сен-Мартен, народ и территорию», - сказал Аббасов.