На территории Шахбузского района Нахчывана обнаружены боеприпасы - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация об обнаружении сотрудниками Шахбузского райотдела полиции на территории поселка Бадамлы Шахбузского района боеприпасов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу министерства, на место немедленно были направлены пиротехники МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены 1 ручная граната Ф1 и ее взрывчатая часть, 11 патронов к винтовке ТОЗ-8, 10 гребенок автомата АК-74, две сигнальные ракеты, 1 электродетонатор, 1 оптический прицел, принадлежащий боевой бронированной машине ДПМ, 744 штук пулеметных снарядов калибра 7,62 мм и 313 штук таких снарядов калибра 5,45 мм.

Боеприпасы были вывезены с территории для утилизации пиротехниками.

Никаких других опасных или подозрительных предметов при дополнительном обыске на месте происшествия и прилегающей территории обнаружено не было.