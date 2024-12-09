 Азербайджан назвал состав против Швеции | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

Азербайджан назвал состав против Швеции

Теймур Максутов17:39 - Сегодня
Азербайджан назвал состав против Швеции

Стал известен состав сборной Азербайджана по футзалу на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года против Швеции.

Матч пройдет 17 декабря в Баку во Дворце спорта.

В состав вошли 16 игроков:

Вратари: Ровшан Гусейнли («Астана», Казахстан), Камран Гаджиев («Баку Файр»), Владислав Резнов («Нефтчи»);

Полевые игроки: Хазар Агалызаде, Нурлан Мамедов, Ульви Алиев (все – «Араз-Нахчыван»), Тофик Микаилов, Октай Рустамли, Фарид Аббасов, Мурад Гулузаде, Нихад Исмайылов, Кянан Манафов (все – «Баку Файр»), Сеймур Мамедов, Мирза Амиров, Фарид Атакишиев (все – «Нефтчи»), Рустам Багиров («Шуша»).

Поделиться:
186

Актуально

ОбществоПогода на вторник: В Азербайджане температура воздуха понизится до 0°C
ОбществоЛейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии и ...
ОбществоMEDİA: Информация о звуках взрывов в Гяндже не соответствует действительности
ПолитикаГлава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с новым генсеком ОБСЕ

Футбол

Азербайджан назвал состав против Швеции
Вагиф Джавадов снова заставил говорить о себе – ВИДЕО
Месси обратился к болельщикам «Барселоны»: Я очень скучаю по вам
АФФА увольняет Фернанду Сантуша?

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Футболист «Туран-Товуза» получил тяжелейшую травму - ВИДЕО
Грузинского футболиста ограбили во Франции, угрожая оружием
Месси обратился к болельщикам «Барселоны»: Я очень скучаю по вам
АФФА увольняет Фернанду Сантуша?

Последние новости

Лейла Алиева посетила Научно-исследовательский институт педиатрии и Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии - ФОТОСегодня, 20:00MEDİA: Информация о звуках взрывов в Гяндже не соответствует действительностиСегодня, 19:45В России предложили признать Санта-Клауса иноагентомСегодня, 19:30МИД Британии объявил о приостановке всех программ помощи ГрузииСегодня, 19:15Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с новым генсеком ОБСЕСегодня, 19:00Посол США почтил в Гяндже память жертв армяно-азербайджанского конфликта - ФОТОСегодня, 18:45В Турции обсуждают соединение Зангезурского коридора с черноморским побережьем страныСегодня, 18:30​​​​​​​Европейская глобальная медиаплатформа: Азербайджан превратится из импортера арахиса в экспортера - ФОТОСегодня, 18:10Взявшая власть в Сирии оппозиция предложила сформировать единое правительствоСегодня, 17:50Россия попросила у Турции поддержки в выводе своих войск из СирииСегодня, 17:47В Баку прошел воркшоп «Венгрия глазами азербайджанских художников» - ФОТОСегодня, 17:46Смена власти - смена символики: футбольные клубы Сирии меняют логотипы - ФОТОСегодня, 17:42Азербайджан назвал состав против ШвецииСегодня, 17:39Сотрудники ANAMA попали в ДТП в ФизулиСегодня, 17:36Джейхун Байрамов выразил соболезнования ТурцииСегодня, 17:35На муниципальные выборы в Азербайджане выдвинуто более 1500 кандидатовСегодня, 17:32Взрыв на заводе в Италии: Есть пострадавшие - ФОТОСегодня, 17:31СМИ: Новые власти Сирии поручат аль-Баширу сформировать правительствоСегодня, 17:27​​​​​​​«Охота на женщин»: Шокирующая правда о маленьком немецком острове - ФОТО - ВИДЕОСегодня, 17:23Сирийская оппозиция запретила обязательный хиджабСегодня, 17:12
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35