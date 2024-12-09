Азербайджан назвал состав против Швеции

Стал известен состав сборной Азербайджана по футзалу на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2026 года против Швеции.

Матч пройдет 17 декабря в Баку во Дворце спорта.

В состав вошли 16 игроков:

Вратари: Ровшан Гусейнли («Астана», Казахстан), Камран Гаджиев («Баку Файр»), Владислав Резнов («Нефтчи»);

Полевые игроки: Хазар Агалызаде, Нурлан Мамедов, Ульви Алиев (все – «Араз-Нахчыван»), Тофик Микаилов, Октай Рустамли, Фарид Аббасов, Мурад Гулузаде, Нихад Исмайылов, Кянан Манафов (все – «Баку Файр»), Сеймур Мамедов, Мирза Амиров, Фарид Атакишиев (все – «Нефтчи»), Рустам Багиров («Шуша»).