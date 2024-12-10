Скандал со ставками в премьер-лиге Азербайджана?

Вчера вечером футбольный клуб «Шамахы» официально объявил о расторжении контракта с двумя футболистами – капитаном Адилем Нагиевым и Георгием Кантария.

Заявление клуба в связи с неожиданным расставанием с футболистами также выглядит очень странно.

«Шамахы» расторг контракт с Адилем Нагиевым и Георгием Кантария. В данный момент клуб не считает необходимым делать какие-то заявления о причинах расторжения контракта», - отмечается в заявлении.

В СМИ выдвигаются две версии. Первую из них озвучил Адиль Нагиев в комментарии различным медиа. Он отметил, что на одной из тренировок у него произошла драка с Кантарией, поэтому клуб и принял такое решение.

Но еще до объявления о расторжении контракта портал Futbolinfo.az написал о другой версии. По информации сайта, расторжение контракта связано с участием упомянутых футболистов в «ставках» на матчи. В частности, речь идет о матче 1/8 финала Кубка страны против «Зиря». «Шамахы» ту игру проиграл (1:3). Якобы футболисты сделали «ставку» на то, что в игре будет забито больше 2 голов и во время самого матча «помогли» этому произойти.

При этом сайт отмечает, что информация об этом не поступала от УЕФА или АФФА. Клуб сам заподозрил игроков в манипуляции результатами матчей, провел расследование и принял такое решение.

В любом случае в ближайшее время клуб должен сделать более конкретное заявление. А, возможно, за расследование дела возьмутся АФФА и соответствующие структуры.