Месси и мировые звезды футбола почтили память Гейдара Алиева - ФОТО

Прибывшие в Азербайджан 11 декабря легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения в Баку и почтили память великого лидера.

Лионеля Месси и его товарищей сопровождал известный бизнесмен Аднан Ахмедзаде.

Отметим, что 11 декабря в Crystal Hall состоится встреча с фанатами, где поклонники получат уникальную возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси и его товарищей по команде.

Фото: Тапдыг Абдуллаев