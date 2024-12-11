Мбаппе может больше не сыграть в 2024 году из-за травмы

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить остаток 2024 года из-за травмы, которую он получил в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:2).

Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, характер повреждения Килиана пока не установлен, однако отмечается, что в случае даже небольшого мышечного дискомфорта француз не сыграет в ближайшем матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» (14 декабря), а также может пропустить финал Межконтинентального кубка — 2024 (18 декабря). В случае более серьёзного повреждения, Мбаппе пропустит и заключительный матч Ла Лиги в 2024 году с «Севильей», который пройдёт 22 декабря.

Кроме того, по данным EL Chiringuito, Мбаппе и Винисиус покидали поле хромая. Медицинское обследование состоится сегодня, 11 декабря.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

Источник: Чемпионат