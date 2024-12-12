Азербайджанский народ с глубоким почтением отдает дань памяти великому лидеру Гейдару Алиеву - ФОТО

Проходит 21 год с того дня, когда от нас ушел общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев. Представители азербайджанской общественности, как и каждый год, пришли на Аллею почетного захоронения, чтобы посетить могилу великого лидера и с глубоким почтением отдать дань его памяти.

Среди тех, кто пришел почтить память основателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля Гейдара Алиева, – представители различных слоев общества: гази, военнослужащие, сотрудники различных организаций, деятели науки и культуры, ветераны войны и труда и другие. Многочисленные посетители возлагают цветы к могиле общенационального лидера, склоняют головы перед его светлой памятью.

Все успехи независимого Азербайджана, каждая одержанная победа – это торжество бессмертных идей великого лидера. Азербайджан уверенно идет вперед по намеченному Гейдаром Алиевым пути.

Проживающие в регионах Азербайджана и зарубежных странах соотечественники также отдают дань памяти великому лидеру Гейдару Алиеву, проводя различные мероприятия.

Источник: АЗЕРТАДЖ