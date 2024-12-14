ЧМ-2026: определен календарь матчей сборной Азербайджана в отборочном этапе

Определен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в отборочном этапе чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.

Выступающая в группе D национальная сборная первый матч проведет 5 сентября в гостях против Исландии.

Представляем календарь матчей группы, в которой выступает сборная Азербайджана:

5 сентября 2025

23:45 Исландия - Азербайджан

23:45 Украина - победитель пары Франция/Хорватия

9 сентября

21:00 Азербайджан - Украина

23:45 Победитель пары Франция/Хорватия - Исландия

10 октября

23:45 Победитель пары Франция/Хорватия - Азербайджан

23:45 Исландия - Украина

13 октября

23:45 Исландия - победитель пары Франция/Хорватия

23:45 Украина - Азербайджан

13 ноября

21:00 Азербайджан - Исландия

23:45 Победитель пары Франция/Хорватия - Украина

16 ноября

21:00 Азербайджан - победитель пары Франция/Хорватия

21:00 Украина - Исландия.

Отметим, что время начала матчей указано бакинское.