ЧМ-2026: определен календарь матчей сборной Азербайджана в отборочном этапе
Определен календарь матчей сборной Азербайджана по футболу в отборочном этапе чемпионата мира (ЧМ) 2026 года.
Выступающая в группе D национальная сборная первый матч проведет 5 сентября в гостях против Исландии.
Представляем календарь матчей группы, в которой выступает сборная Азербайджана:
5 сентября 2025
23:45 Исландия - Азербайджан
23:45 Украина - победитель пары Франция/Хорватия
9 сентября
21:00 Азербайджан - Украина
23:45 Победитель пары Франция/Хорватия - Исландия
10 октября
23:45 Победитель пары Франция/Хорватия - Азербайджан
23:45 Исландия - Украина
13 октября
23:45 Исландия - победитель пары Франция/Хорватия
23:45 Украина - Азербайджан
13 ноября
21:00 Азербайджан - Исландия
23:45 Победитель пары Франция/Хорватия - Украина
16 ноября
21:00 Азербайджан - победитель пары Франция/Хорватия
21:00 Украина - Исландия.
Отметим, что время начала матчей указано бакинское.