Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая неприязнь» - L’Équipe

Форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема не проголосовал за нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в опросе France Football на звание лучшего французского игрока по итогам минувшего сезона.

Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, бывший футболист мадридского «Реала» включил в свою тройку лучших французских игроков минувшего сезона Эдуарду Камавинга, Брэдли Баркола и Вильяма Салиба. Подчёркивается, что Бензема принял такое решение, поскольку между ним и Мбаппе существует «глубокая неприязнь».

В минувшем сезоне Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». Он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 10 результативными передачами.

Источник: Чемпионат