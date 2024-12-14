Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате мира
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате мира, проходящем в столице Бахрейна Манаме.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на пьедестал почета поднялся Дадаш Дадашбейли (109 кг).
Наш спортсмен поднял в рывке 183 кг и занял четвертое место. Дадаш выступил лучше в толчке.
Он поднял над головой 221 кг, завоевав в этом движении серебряную медаль чемпионата мира.
Д.Дадашбейли занял второе место в итоговом зачете с общим результатом 404 кг (183+221).
Отметим, что в прошлом году Дадаш завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира, проходившем в Саудовской Аравии, став первым азербайджанским тяжелоатлетом, добившимся такого результата после 18-летнего перерыва.
Чемпионат мира завершится 15 декабря.
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