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Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может начать сотрудничество с Реюньоном в следующем году

First News Media12:50 - Сегодня
Аббас Аббасов: Бакинская инициативная группа может начать сотрудничество с Реюньоном в следующем году

В следующем году изменится формат мероприятий, которые мы проведем. Мы также думаем об альтернативных шагах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов во время презентации масштабного доклада БИГ по случаю Дня деколонизации.

Сообщив, что количество регионов, с которыми Группа в настоящее время тесно сотрудничает, достигло 18, исполнительный директор отметил, что в этом есть позитивные и негативные стороны.

Говоря о планах по расширению географического положения Бакинской инициативной группы в будущем году, А. Аббасов подчеркнул, что БИГ может начать сотрудничество с Реюньоном с 2025 года.

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