ЕС выделяет Турции еще 1 млрд евро на помощь мигрантам
Евросоюз объявил о предоставлении Турции дополнительно 1 млрд евро на финансирование помощи беженцам, сообщает CNN Türk.
Данный вопрос обсудили сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в резиденции Бештепе.
Урсула фон дер Ляйен прибыла в Анкару в том числе для обсуждения ситуации в Сирии после свержения режима Башара Асада.
«Я знаю, что за эти годы Турция приняла решительные меры, приняв у себя миллионы людей. Мы поддерживаем ее в этих усилиях. С 2011 года ЕС выделил почти 10 миллиардов евро на поддержку беженцев в принимающей стране.
В этом контексте рада сообщить, что на 2024 год выделен еще 1 миллион евро», - сказала она.
С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приютила до 4 млн беженцев.
Источник: CNN Türk