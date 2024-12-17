ЕС выделяет Турции еще 1 млрд евро на помощь мигрантам

Евросоюз объявил о предоставлении Турции дополнительно 1 млрд евро на финансирование помощи беженцам, сообщает CNN Türk.

Данный вопрос обсудили сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в резиденции Бештепе.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Анкару в том числе для обсуждения ситуации в Сирии после свержения режима Башара Асада.

«Я знаю, что за эти годы Турция приняла решительные меры, приняв у себя миллионы людей. Мы поддерживаем ее в этих усилиях. С 2011 года ЕС выделил почти 10 миллиардов евро на поддержку беженцев в принимающей стране.

В этом контексте рада сообщить, что на 2024 год выделен еще 1 миллион евро», - сказала она.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Турция приютила до 4 млн беженцев.

Источник: CNN Türk