Винисиуса признали лучшим игроком года по версии ФИФА

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком прошлого сезона.

Об этом сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на церемонии награждения лучших игроков и тренеров по итогам минувшей кампании.

Напомним, ранее Винисиус проиграл полузащитнику «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу в борьбе за «Золотой мяч», который ежегодно вручается авторитетным журналом France Football.

В прошлом сезоне 24-летний Винисиус принял участие в 39 матчах в составе «Реала», забил 24 гола и записал в свой актив 11 результативных передач.



