 Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд

First News Media00:00 - Сегодня
Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд

Азербайджанская Шахматная Федерация (АШФ) подготовила новую программу поддержки и критерии формирования национальных команд.

Как сообщает Report, впервые были определены правила этического поведения шахматистов, утвержденные Исполнительным комитетом.

Программа поддержки предусматривает выплату стипендий шахматистам и создание условий для их участия в международных соревнованиях.

Впервые шахматисты включаются в стипендиальную программу по их международному рейтингу. Шахматисты, соответствующие рейтинговым требованиям 2600 для мужчин и 2300 для женщин, будут получать ежемесячную стипендию с января 2025 года. Для этого от шахматиста требуется участие в чемпионате страны и отсутствие статуса inactive в рейтинг-листе FIDE.

С июля также вступит в силу требование о минимум 25 играх в год.

Шахматисты, привлеченные в национальную сборную, будут получать дополнительную стипендию на время членства.

Также предусмотрены новшества для победителей чемпионата страны по возрастным группам. По новым правилам, юный шахматист, ставший чемпионом страны, получит право участвовать в чемпионатах мира и Европы.

Шахматист, занявший 2-е место, будет направлен на чемпионат Европы. Занявшему 3-е место будет оказана материальная поддержка для участия в международном турнире.

Поделиться:
122

Актуально

Политика

Председательство в СВМДА перешло к Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

Политика

Община: Круги, выдвигающие расистские суждения, должны отказаться от ...

Политика

Правительство Швейцарии отклонило проармянскую инициативу

Политика

Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Спорт

Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд

Винисиуса признали лучшим игроком года по версии ФИФА

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

Для тренерского и игрового состава «Нефтчи» проведен семинар

Выбор редактора

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Лига Европы: «Карабах» на выезде встретится со шведским клубом

Лионель Месси: «Баку, спасибо большое за теплый прием» - ВИДЕО

Лионель Месси и мировые звезды футбола прилетели в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Между Бензема и Мбаппе существует «глубокая неприязнь» - L’Équipe

Последние новости

Азербайджанская шахматная федерация подготовила новую программу поддержки национальных команд

Сегодня, 00:00

В Германии проходят протесты против кандидата в канцлеры

17 / 12 / 2024, 23:40

В Баку молодую женщину до смерти забили камнем

17 / 12 / 2024, 23:20

Винисиуса признали лучшим игроком года по версии ФИФА

17 / 12 / 2024, 23:00

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

17 / 12 / 2024, 22:40

В Баку восьмиклассница родила ребенка от 30-летнего жениха

17 / 12 / 2024, 22:20

В центре Баку сгорел автомобиль - ВИДЕО

17 / 12 / 2024, 22:00

Община: Круги, выдвигающие расистские суждения, должны отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

17 / 12 / 2024, 21:40

Граждан Азербайджана спасли из снежного плена в Казахстане

17 / 12 / 2024, 21:20

Внесены изменения в ряд постановлений Кабмина Азербайджана

17 / 12 / 2024, 21:00

Правительство Швейцарии отклонило проармянскую инициативу

17 / 12 / 2024, 20:40

Председательство в СВМДА перешло к Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

17 / 12 / 2024, 20:00

Представители этой профессии смогут досрочно выйти на пенсию

17 / 12 / 2024, 20:00

Начался суд по делу Abzas Media

17 / 12 / 2024, 19:45

Принц Эндрю может покинуть Великобританию после «шпионского скандала» - СМИ

17 / 12 / 2024, 19:30

Наказана учительница, бившая ученика стулом

17 / 12 / 2024, 19:15

Обнародована повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

17 / 12 / 2024, 19:00

Песню Адель признали плагиатом и запретили по всему миру

17 / 12 / 2024, 18:45

В Азербайджане меняется порядок предоставления субсидий на посев

17 / 12 / 2024, 18:30

Помощник Президента Азербайджана встретился с послом Украины

17 / 12 / 2024, 18:15
Все новости
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Недавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

24 / 05 / 2024, 13:35