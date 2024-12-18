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Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК «Мингячевир», принял участие в заседании исполкома АФФА

First News Media13:55 - Сегодня
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК «Мингячевир», принял участие в заседании исполкома АФФА

Руководитель компании, заинтересованной в поддержке футбольного клуба "Мингечевир", выступающего в Первой Лиге, принял участие во вчерашнем заседании Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Об этом сообщил член исполкома АФФА Самед Гурбанов.

При этом он не стал раскрывать названия компании.

Он добавил, что на заседании обсуждались актуальные темы, был также затронут вопрос собственника Товузского городского стадиона.

Член исполкома отметил, что стратегия развития АФФА будет обнародована в январе 2025 года.

Источник: Report

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