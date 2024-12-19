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Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

First News Media13:35 - Сегодня
Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Обнародован обновленный за декабрь рейтинг национальных сборных ФИФА.

Сборная Азербайджана по футболу по-прежнему идет 117-й, имея в активе 1158,7 очков.

Ближайшим преследователем Азербайджана является Ливия (1158,03), а строчкой выше расположился Мадагаскар (1162,02).

Двое из троих известных соперников «милли» по отбору на ЧМ-2026 занимают в рейтинге следующие места: Украина – 25-е (1554,94), Исландия – 70-е (1355,1).

Первая десятка рейтинга выглядит так: Аргентина (1867,25), Франция (1859,78), Испания (1853,27), Англия (1813, 81), Бразилия (1775,85), Португалия (1756,12), Нидерланды (1747,55), Бельгия (1740,62), Италия (1731,51) и Германия (1703,79).

Источник: azerisport.com

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