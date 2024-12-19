Али Асадов принял участие в 11-м Саммите организации D-8 в Каире - ФОТО

19 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в 11-м саммите Организации экономического сотрудничества D-8 в столице Арабской Республики Египет Каире.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси сделал совместное фото после приветствия премьер-министра Али Асадова и глав государств и правительств стран-членов Организации экономического сотрудничества D-8, принявших участие в саммите.

На саммите было объявлено, что Азербайджанская Республика избрана членом организации единогласным решением стран-членов Организации экономического сотрудничества D-8.

Выступивший на саммите А. Асадов довел до внимания, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана принял участие в 9-м саммите D-8, состоявшемся в Стамбуле в 2017 году.

Было отмечено, что участие азербайджанской делегации на сегодняшнем саммите имеет особое историческое значение, государствам-членам организации была выражена благодарность за принятое решение относительно членства нашей страны в D-8.

Было подчеркнуто, что Азербайджан будет активно способствовать защите фундаментальных принципов Организации экономического сотрудничества D-8, дальнейшему углублению сотрудничества в рамках организации.

Отмечалось, что на фоне сегодняшних столкновений и политической напряженности обеспечение безопасности, стабильности и развитие взаимовыгодного сотрудничества в нашем обширном регионе имеет большое значение. В этом контексте Азербайджан зарекомендовал себя как один из надежных региональных центров благодаря геополитическому положению, широкому экономическому потенциалу и современной транспортной инфраструктуре.

«Азербайджан, расположенный на пересечении Европы и Азии, играет важную роль в реализации важных энергетических проектов и развитии международных транспортных коридоров», - отметил премьер-министр.

Он сказал, что помимо успешного председательства в ряде международных организаций, Азербайджан вносит вклад в решение глобальных проблем.

«Наглядным показателем растущего авторитета Азербайджана в международном мире является четырехлетнее председательство нашей страны в Движении неприсоединения - крупнейшей организации в мире после ООН, а также наше председательство на COP29, которая считается одним из самых престижных мероприятий в мире», - добавил А. Асадов.

До внимания глав государств и правительств было доведено, что Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, положив конец армянской оккупации, продолжавшейся почти 30 лет. Участники саммита были проинформированы об этнических чистках, проведенных против азербайджанцев во время оккупации, более чем одном миллионе азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, а также совершении урбицидов, культуроцидов и экоцидов на наших территориях, уничтожении культурного и религиозного наследия азербайджанского народа. В то же время сообщалось, что в настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные восстановительно-созидательные работы, полностью отстроены села и города. Было отмечено, что новые реалии открывают уникальные возможности для устойчивого мира и стабильности в регионе, а также взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан привержен региональной мирной повестке и продолжит свои решительные шаги в этом направлении.

Подчеркивалось, что в то время, когда в мире растет исламофобия, экстремизм и радикализм, важно объединить усилия в рамках нашей организации D-8, население которой составляет 60 процентов мусульман мира, в направлении укрепления исламской солидарности.

Было доведено до внимания, что на протяжении всей истории Азербайджан играл роль моста между Востоком и Западом, был одним из культурных, религиозных и цивилизационных центров исламского мира. Наша страна внесла большой вклад в формирование среды мультикультурализма и толерантности, налаживание межкультурного диалога, пропаганду исламских ценностей в мире.

Касаясь последних событий в Сирии, премьер-министр отметил, что абсолютно важно восстановить мир и стабильность в стране и положить конец гражданскому конфликту после падения режима Асада. Было заявлено, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность и суверенитет Сирии, и выражена надежда на то, что все вопросы будут решены в соответствии с волей сирийского народа и посредством внутриполитического диалога. Было подчеркнуто, что Азербайджан не пожалеет своей поддержки в устранении гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ, продолжаются тесные контакты с братской Турцией с целью принятия практических шагов в этом вопросе.

Было констатировано, что Азербайджан, имеющий дружественные и братские отношения с мусульманскими странами, продолжит вносить свой ценный вклад в укрепление исламской солидарности.

В саммите приняли участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и наш посол в Египте Эльхан Полухов.