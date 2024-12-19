Трое азербайджанских спортсменов дисквалифицированы за допинг

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) дисквалифицировало троих спортсменов.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальный сайт AMADA, пауэрлифтер Ровшан Халилов и тяжелоатлетка Гюнель Велиева отстранены от занятий спортом на 48 месяцев, а тхэквондистка Саида Алиева - на 24 месяца.

Санкции вызваны обнаружением в их пробах запрещенного вещества, его метаболитов или маркеров.

Срок наказания Р.Халилова истекает 18 ноября 2025 года, Г.Велиевой - 9 сентября 2027 года, а С.Алиевой - 16 февраля 2026 года.