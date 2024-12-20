Главы МВД Азербайджана и Казахстана обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью - ФОТО - ВИДЕО

Министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов в ходе визита в Астану встретился со своим казахстанским коллегой Ержаном Саденовым.

По сообщению Polisia.kz, министры обсудили приоритетные вопросы взаимодействия в сфере борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными формами, противодействия незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, проявлениями экстремизма и другими угрозами безопасности.

Стороны отметили положительные результаты двустороннего сотрудничества по многим направлениям деятельности.

На встрече были определены перспективы расширения партнерства, включая оперативный обмен информацией и положительным опытом работы.

Также в рамках мероприятия делегация МВД Азербайджана ознакомилась с цифровыми решениями в сфере обеспечения правопорядка.

По итогам встречи министрами двух стран был подписан протокол, в котором выражены намерения по укреплению взаимодействия в противодействии современным вызовам и угрозам.