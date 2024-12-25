Деградирующий футбол и успешный Париж-2024: Каким был уходящий год для азербайджанского спорта?

2024 год для азербайджанского спорта прошел под знаком Олимпийским игр в Париже – главного спортивного старта четырехлетия.

Об итогах Олимпийских игр 2024 года для Азербайджана 1news.az писал еще в августе. Две золотые медали, учитывая, что больше у нас никогда и не было, уже делают ее успешной. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) в первые дни Игр сделали Олимпиаду успешной для Азербайджана.

Вчера состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2024 года. В церемонии принял участие Президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

В ходе своего выступления на церемонии глава государства высоко оценил результаты азербайджанских спортсменов в Париже, назвав их историческими.

«В командном зачете Азербайджан занял 30-е место. Это - наивысший результат. Должен также сказать, что Азербайджан занял третье место среди мусульманских стран. Если учесть, что в мире около 60 мусульманских стран, то это также большое и историческое достижение. Разумеется, после такого отличного результата мы ожидаем от наших спортсменов побед и успехов и на очередных соревнованиях. Конечно, наша дальнейшая деятельность будет связана с развитием спорта, потому что приняты все необходимые решения, все соответствующие структуры, федерации, клубы, спортивные общества, Олимпийский комитет, министерство действуют на основе единой стратегии. Усилена работа федераций. Надеюсь, что будут очередные подвижки как в видах спорта, традиционно приносящих медали, так и в тех видах, где пока еще не достигнуто особого развития», - сказал Ильхам Алиев.

Олимпиада - это также экзамен для каждой конкретной федерации. Федерация дзюдо на сегодняшний день - это наглядное пособие того, как надо работать. Новое руководство у руля федерации всего лишь 3 года, но команда по главе с Рашадом Набиевым показала, что при желании и правильной работе результаты не заставят себя долго ждать. Большинству федераций необходимо брать пример с Федерации дзюдо.

Борьба – самый успешный вид спорта в Азербайджане, поставщик более половины олимпийских медалей за все время. Но борцы выступают неудачно уже на вторых Олимпийских играх подряд. А последнее золото было завоевано аж в 2012 году в Лондоне.

Федерациям бокса и таэквондо пора взяться за дело вместо того, чтобы каждый раз спасаться за счет легионеров. В Париже наши спортсмены завоевали медали в 4-х видах спорта - дзюдо, борьба, бокс и таэквондо. А выступали спортсмены в 15 видах спорта.

В медальном зачете в Париже-2024 Азербайджан занял 30-е место, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

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Золото завоевали дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), серебро взяли таэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг), а бронзу принесли борцы Хасрат Джафаров (67 кг), Магомедхан Магомедов (97 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Если брать итоговое место в медальном зачете, то Париж-2024 стал лучшей Олимпиадой для Азербайджана. До этого лучшим результатом были Олимпийские игры-2012 в Лондоне. Там Азербайджан стал 32-м. Вместе с тем, именно Олимпиада в Лондоне-2012 стала самой успешной для нашей страны с точки зрения завоеванных медалей. Главный критерий в медальном зачете – количество золотых медалей. В Лондоне их также было две, как и два серебра. Но бронзовых медалей тогда было 5.

На фото: Ламия Велиева

Записать себе в актив 2024 год могут азербайджанские паралимпийцы. На Играх в Париже Азербайджан занял 28-е место, завоевав 11 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых. Чемпионами стали паратаэквондист сборной Азербайджана Имамеддин Халилов (К-44, 70 кг), выступающие в прыжках в длину Саид Наджафзаде в категории T12 и Орхан Асланов в категории Т13, а также спринтер Ламия Велиева (Т13, бег на 100 метров).

Серебряные медали завоевали пловец Раман Салей и Ламия Велиева в беге на дистанции 400 метров.

Бронзовых наград удостоились паратаэквондист Сабир Зейналов (К-44, 58 кг), пловец Вели Исрафилов (SB13, на дистанции 100 м брассом), парадзюдоист Ильхам Закиев (J1, +90 кг). Еще две бронзовые награды принес Раман Салей (в категории S12 на дистанции 100 м баттерфляем и на дистанции 100 м вольным стилем).

В отличие от олимпийцев и паралимпийцев, со знаком минус 2024 год завершают футболисты. Хотя успехов в футболе у нас и нет, но он продолжает оставаться спортом номер один в стране. По традиции, в отечественном футболе есть успешный «Карабах» и полное фиаско практически во всех остальных клубах и сборных. 2024 год стал одним из самых успешных для агдамского «Карабаха» и одним из самых провальных, если не самым, для сборной Азербайджана. Весной «Карабах» пробился в 1/8 финала Лиги Европы, подарив нам четыре незабываемых матча против «Браги» (4:2, 2:3) и «Байера» (2:2, 2:3). Осень и новый еврокубковый сезон сложилась не самым удачным образом, но команда снова пробилась в основную стадию Лиги Европы и уже заработала 17 млн манатов.

На фото: Сборная Азербайджана по футболу

А вот сборная Азербайджана «подарила» нам один из самых позорных провалов за всю историю. Мы угодили на самое дно европейского футбола, вылетев в Дивизион D Лиги Наций и теперь будем играть в футбольными «карликами». Руководство АФФА, пригласив на пост главного тренера Фернанду Сантуша, обещало выход на ЕВРО-2028, но уже спустя три месяца, в свете вылета в Дивизион D, данное обещание стало выглядеть, мягко говоря, нелепо. За 2024 год новое руководство АФФА так и не смогло принять обещанную стратегию, хотя ранее и анонсировало это. Возможно, это произойдет в начале 2025 года. А после начнут реализовываться многообещающие проекты по реальному развитию футбола в стране. А пока мы увидели еще один год деградации азербайджанского футбола. Ведь провалились в уходящем году в буквальном смысле все сборные Азербайджана, мужские и женские, юношеские и молодежные.

67 матчей: 4 победы, 13 ничьих и 50 поражений. Разница забитых и пропущенных 34:191. Такова статистика сборных Азербайджана после смены руководства АФФА.

Из остальных событий, произошедших в азербайджанском спорте, стоит отметить четвертую золотую медаль чемпионатов мира борца греко-римского стиля Эльданиза Азизли (55 кг). Весовая категория Эльданиза не является олимпийской, отчего порой ему уделяется меньше внимания. Но завоевав четвертое золото, Азизли стал самым титулованным борцом в истории Азербайджана. Никому ранее в стране не удавалось выиграть чемпионат мира четыре раза.

На фото: Ульвия Фаталиева

Отдельного внимания заслуживает и шахматистка Ульвия Фаталиева, которая впервые в истории женских шахмат страны завоевала титул чемпиона Европы. После победы на Евро она дала эксклюзивное интервью 1news.az.

В 2024 году Азербайджан также принял ряд международных турниров. Но особое место, конечно же, занимают те, которые прошли на освобожденных территориях. 29 февраля в Ханкенди стартовал исторический ультрамарафон Ханкенди-Баку. На старт вышли 64 атлета, среди которых были представители Мексики, Молдовы и Турции.

Шуша приняла Мемориал Вугара Гашимова. По распоряжению Президента Ильхама Алиева теперь Мемориал ежегодно будет проходить именно в Шуше.

Важно также отметить, что на освобожденных от оккупации территориях активно строится и спортивная инфраструктура. В частности, 19 сентября Президент Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона «Имарет» в городе Агдам. В Физули заложен фундамент Олимпийского спортивного комплекса. В Ханкенди капитально ремонтируется городской стадион.

В 2025 году Азербайджан примет III Игры стран СНГ. Пройдут они в 14 городах, в том числе в Ханкенди. Это крупный международный старт, который на сей раз Азербайджан решил принять не в Баку, а в регионах. Церемония открытия и закрытия Игр пройдет на стадионе, который строится в Гяндже. В соревнованиях ожидается участие порядка 7000 спортсменов.

2024 год подходит к концу. Впереди Новый – 2025. Для азербайджанского спорта это означает начало подготовки к следующим Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе. А ряд федераций должны перезагрузиться. Большие ожидания и от азербайджанского футбола. Ожидается принятие новой стратегии, которая, возможно, сдвинет отечественный футбол с самого дна. В стране на высшем уровне созданы все условия для развития спорта.

Вчера Президент Ильхам Алиев еще раз четко заявил, что все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, однозначная и проводится на протяжении многих лет. Теперь слово за федерациями и Министерством молодежи и спорта.

Азербайджанский спорт ожидает еще один интересный год, а каким он получится, будем оценивать через год.