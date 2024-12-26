«Başın sağ olsun, Azərbaycan!» Южные азербайджанцы выразили соболезнования соотечественникам в связи с крушением самолета - ВИДЕО

В Южном Азербайджане (Иран) разделяют скорбь семей погибших в результате крушения 25 декабря пассажирского самолета авиакомпании AZAL.

В социальных сетях распространяется видео из города Урмия, где проходил волейбольный матч.

В какой-то момент болельщики начали скандировать: «Başın sağ olsun, Azərbaycan!».

26 декабря, в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в стране объявлен траур.

Память погибших будет почтена минутой молчания на всей территории страны в 12:00 по бакинскому времени.

Самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, совершавший рейс Баку-Грозный, вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев 25 декабря в 07:56, и потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау.

В результате авиакатастрофы имеются многочисленные погибшие и пострадавшие.

Allah rəhmət eləsin.