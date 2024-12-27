Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

После заявления пресс-секретаря президента России можно сделать вывод, что решения о дальнейших шагах в Москве еще не принято...

Последние новости со ссылкой на Администрацию Президента демонстрируют, что Азербайджан отказывает в просьбах России локализовать тему в рамках структур СНГ, что означает перевести расследование на удобные для России площадки. Предложение Рамзана Кадырова о помощи пострадавшим вообще выходит за рамки воспитания... глава субъекта России не может делать такие предложения другой стране, он должен знать свое место, на которое ему указали в Баку!

Президент Азербайджана на совещании подчеркнул, что крушение азербайджанского самолета будет расследовано в соответствии с международными нормами и никто не сможет остановить Баку! В Азербайджане создана собственная следственная комиссия и она проводит работу как в Азербайджане, так и в России и Казахстане. Азербайджан привлечет и международные структуры к расследованию. Россия своими действиями, или же бездействием, создает условия, чтобы тема оставалась на международном уровне.

То, что азербайджанский самолет был подбит средствами ПВО ВС РФ не подлежит сомнению. В России идет война, и воюют в России везде, куда долетают украинские беспилотники. Россия не может обеспечивать безопасность своего воздушного пространства и поэтому должна была закрыть свое воздушное пространство, чего сделано не было.

Самолет был атакован российским ПВО, с земли выведена из строя система управления и самолет послан в направлении Каспия, чтобы он затонул. Можно было ошибиться, но следовало исправить ошибку и создать возможности для приземления на другом аэропорту. Этого сделано не было!

Азербайджан ожидает от Кремля извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. Все это не возвратит жизни людей, но это необходимо в рамках межгосударственных отношений. Каждая минута задержки с реакцией Кремля наносит ущерб межгосударственным отношениям.

Все другие версии о птицах и взрыве газового баллона отсекаются и не выдерживают критики.

Все, кто поддерживает эти версии, занимаются целенаправленной дезинформацией.

В Москве знают, что у Баку принципиальная позиция и она не изменится. Наоборот, по мере времени будут предприниматься действия по сокращению отношений с Россией. Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Руководство Азербайджана в свое время предпринимало соответствующие действия и ожидает от руководства России аналогичного подхода.