 Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги... | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

First News Media15:10 - Сегодня
Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: телеграм-канал Ф.Мамедова

После заявления пресс-секретаря президента России можно сделать вывод, что решения о дальнейших шагах в Москве еще не принято...

Последние новости со ссылкой на Администрацию Президента демонстрируют, что Азербайджан отказывает в просьбах России локализовать тему в рамках структур СНГ, что означает перевести расследование на удобные для России площадки. Предложение Рамзана Кадырова о помощи пострадавшим вообще выходит за рамки воспитания... глава субъекта России не может делать такие предложения другой стране, он должен знать свое место, на которое ему указали в Баку!

Президент Азербайджана на совещании подчеркнул, что крушение азербайджанского самолета будет расследовано в соответствии с международными нормами и никто не сможет остановить Баку! В Азербайджане создана собственная следственная комиссия и она проводит работу как в Азербайджане, так и в России и Казахстане. Азербайджан привлечет и международные структуры к расследованию. Россия своими действиями, или же бездействием, создает условия, чтобы тема оставалась на международном уровне.

То, что азербайджанский самолет был подбит средствами ПВО ВС РФ не подлежит сомнению. В России идет война, и воюют в России везде, куда долетают украинские беспилотники. Россия не может обеспечивать безопасность своего воздушного пространства и поэтому должна была закрыть свое воздушное пространство, чего сделано не было.

Самолет был атакован российским ПВО, с земли выведена из строя система управления и самолет послан в направлении Каспия, чтобы он затонул. Можно было ошибиться, но следовало исправить ошибку и создать возможности для приземления на другом аэропорту. Этого сделано не было!

Азербайджан ожидает от Кремля извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций. Все это не возвратит жизни людей, но это необходимо в рамках межгосударственных отношений. Каждая минута задержки с реакцией Кремля наносит ущерб межгосударственным отношениям.

Все другие версии о птицах и взрыве газового баллона отсекаются и не выдерживают критики.

Все, кто поддерживает эти версии, занимаются целенаправленной дезинформацией.

В Москве знают, что у Баку принципиальная позиция и она не изменится. Наоборот, по мере времени будут предприниматься действия по сокращению отношений с Россией. Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Руководство Азербайджана в свое время предпринимало соответствующие действия и ожидает от руководства России аналогичного подхода.

Поделиться:
566

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Xроника

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Общество

AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО

Общество

Росавиация заявила, что самолет AZAL не мог приземлиться в Грозном из-за плана ...

Политика

Джейхун Байрамов: Главный приоритет в рамках ОТГ - укрепление братства и сотрудничества - ФОТО

Министр обороны Турции выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО

Замглавы МИД Ирана посетил посольство Азербайджана и почтил память погибших в авиакатастрофе - ФОТО

Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

МИД Азербайджана ответил посольству США

Азербайджан не намерен принимать никакую помощь из Чечни - Источник в Администрации Президента

Госдеп США о катастрофе самолета авиакомпании AZAL

Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Раскрыта коррупционная схема с получением взяток за разрешения на пластическую хирургию

Сегодня, 17:06

Минтранс Казахстана: Информация о взрыве баллона в самолете AZAL поступила от российской стороны - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:03

Упразднено ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»

Сегодня, 16:55

Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву

Сегодня, 16:38

Выжившая стюардесса Айдан Рагимли о крушении: «Когда я открыла глаза…» - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

AZAL приостановил полеты в еще три города России - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:28

Премьер Грузии: Не думаю, что Зурабишвили станет обрекать себя на тюрьму

Сегодня, 16:15

В Гусаре была похоронена 19 летняя жертва авиакатастрофы

Сегодня, 16:05

Выживший пассажир: «Я впервые летел самолетом и оказался в авиакатастрофе» - ВИДЕО

Сегодня, 16:00

Росавиация заявила, что самолет AZAL не мог приземлиться в Грозном из-за плана «Ковер»

Сегодня, 15:55

Король и наследный принц Саудовской Аравии направили соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 15:50

Джейхун Байрамов: Главный приоритет в рамках ОТГ - укрепление братства и сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 15:48

Министр обороны Турции выразил соболезнования Азербайджану - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

Похоронили одного из погибших в авиакатастрофе в Актау - ВИДЕО

Сегодня, 15:35

Выживший во время крушения стюард Зульфугар Асадов: «Выжить там было чудом» - ВИДЕО

Сегодня, 15:30

Замглавы МИД Ирана посетил посольство Азербайджана и почтил память погибших в авиакатастрофе - ФОТО

Сегодня, 15:20

Мири Регев направила соболезнования Президенту Азербайджана

Сегодня, 15:15

Фархад Мамедов: Запрет на полеты в ряд городов России - это только первые шаги...

Сегодня, 15:10

Президент и вице-президент Никарагуа направили соболезнования Ильхаму Алиеву

Сегодня, 15:05

В Актау отменили церемонию зажжения главной новогодней елки из-за крушения самолета

Сегодня, 15:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23