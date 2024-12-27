Раскрыта коррупционная схема с получением взяток за разрешения на пластическую хирургию

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики и Министерство здравоохранения сделали совместное заявление.

В заявлении сообщается о том, что выявлены должностные лица, подозреваемые в получении взятки за создание условий для незаконной медицинской деятельности.

Отмечается, что продолжается проведение комплексных, системных и последовательных мероприятий Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Министерства здравоохранения, направленных на предотвращение незаконных случаев в области охраны здоровья населения и оказания медицинской помощи, а также на борьбу с выявленными такими фактами.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, организованных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, были раскрыты должностные лица, подозреваемые в коррупции. В частности, начальник отдела по человеческим ресурсам, науке и образованию Министерства здравоохранения Саида Рустамова, которая вступила в предварительный сговор с Латафат Джаббаровой, ранее работавшей начальником отдела аккредитации Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения, а также с другими членами коррупционной сети. Они незаконно предоставляли разрешения на сдачу сертификационных экзаменов, дающих право заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью, включая пластическую хирургию, а также выдавали поддельные сертификаты с фиктивной оценкой, и допускали другие злоупотребления. В связи с этим было выявлено основание для серьезных подозрений в получении взяток от множества людей в различных суммах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были получены и изъяты доказательства, имеющие значение для дела, в ходе обысков в служебных кабинетах ряда должностных лиц.

По этим фактам в Главном управлении было возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

На основании собранных доказательств Саиде Рустамовой и Латафат Джаббаровой были предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса, и на основании ходатайства следственного органа и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Бинагадинского районного суда в отношении них были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста (основное) и отстранения от должности (дополнительное).

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности других лиц, участвовавших в совершении незаконных действий.

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