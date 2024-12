Посол США: «Подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет» - ВИДЕО

Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанцев с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом.

М.Либби записал поздравление на азербайджанском языке, которое размещено на странице посольства США в Азербайджане в социальной сети Х – в своем видеообращении посол желает гражданам Азербайджана мира, процветания и счастья в 2025 году, отмечая, что США дорожат развитием отношений с Азербайджаном.

Также Марк Либби выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа в произошедшей 25 декабря вблизи Актау авиакатастрофе самолета AZAL, подчеркнув, что подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет.

Посол коснулся и темы переговоров между Азербайджаном и Арменией, выразив уверенность в скором подписании мирного соглашения, которое, по его словам, обеспечит мир, стабильность и благополучие народов Южного Кавказа.

Happy New Year! To welcome 2025 and to mark Azerbaijan's International Solidarity Day, we are pleased to share this message from Ambassador Libby. The embassy wishes you all peace, prosperity, and happiness in the year ahead!



Yeni iliniz mübarək! 2025-ci ilin…