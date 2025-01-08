Илон Маск хочет купить «Ливерпуль»

Эррол Маск, отец одного из богатейших людей на планете Илона Маска, заявил, что сын хочет купить «Ливерпуль» — в городе жили многие родственники миллиардера. Правда, ранее сообщалось о возможности покупки Маском «Манчестер Юнайтед», но этого не произошло.

Эррол утвердительно ответил на вопрос репортера Times Radio, который спросил о возможной покупке «Ливерпуля». Выяснилось, что Маск действительно в этом заинтересован: в городе проживали родные бизнесмена.

«Не могу это комментировать. Они (нынешние владельцы «Ливерпуля») поднимут цену. Да, Илон хотел бы приобрести клуб. Но это не значит, что он его купит. Хотел бы, да, конечно. Любой бы хотел. Я тоже! Его бабушка родилась в Ливерпуле, у нас были там родственники, и нам посчастливилось знать многих участников группы «Битлз», потому что они росли вместе с некоторыми моими родными. Так что мы привязаны к городу», — рассказал Эррол.

Сейчас клуб принадлежит американской инвестиционной компании Fenway Sports Group и является ее крупнейшим активом. Осенью 2023-го другая американская компания, Dynasty Equity, приобрела миноритарную долю акций «Ливерпуля» — по данным The Guardian, сделка оценивается в сумму в диапазоне от 100 до 200 миллионов долларов. Команде требовались средства на погашение долгов.

В том же году владелец «Ливерпуля» Джон Генри сделал заявление по поводу возможной продажи красных — это связывали с инвестиционной компанией из ОАЭ.

«Знаю, что ходило много разговоров о продаже «Ливерпуля», но опираюсь на факты: мы просто формализовали процесс. Останемся ли в Англии навсегда? Нет. Продаем ли «Ливерпуль»? Нет. Обсуждаем ли клуб с инвесторами? Да. Будут ли какие-то подвижки в этой связи? Верю в это, но это не будет продажей. Продавали ли мы что-нибудь за последние 20 с лишним лет?» — говорил тогда Генри.

В августе 2022-го Илон Маск сообщил в соцсетях о приобретении другого английского гранда — «Манчестер Юнайтед». «Хочу быть с вами честен — я поддерживаю левую половину Республиканской партии и правую половину Демократической партии! Кроме того, покупаю «Манчестер Юнайтед», добро пожаловать!» — написал тогда американец.

Однако предложения от него так и не поступило, а позже он назвал написанное шуткой и заявил, что не скупает спортивные команды. Правда, спустя время вновь появились слухи о заинтересованности Маска в «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023-го издание The Daily Mail сообщало, что Маск предложит за «Красных дьяволов» 4,5 миллиарда фунтов. Сделка вновь не состоялась, а новым владельцем «МЮ» стал британец Джим Рэтклифф.

«Ливерпуль» проводит сильный сезон: лидирует в АПЛ и общем этапе Лиги чемпионов, потерпев лишь одно поражение во всех турнирах. Красные, согласно оценке Forbes, стоят 5,4 миллиарда долларов. Состояние Маска превышает 400 миллиардов.

Источник: Спорт-Экспресс