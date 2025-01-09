В Шахдаге состоялась церемония открытия Кубка мира по лыжному альпинизму.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, генеральный секретарь Международной федерации лыжного альпинизма Жорди Каналс высоко оценил подготовительную работу, проводимую Азербайджаном для организации Кубка мира, и поддержку, оказываемую развитию этого вида спорта.

Вице-президент Федерации зимних видов спорта Азербайджана Флориан Зенгстшмид сообщил, что организация с октября 2022 года избрана членом Международной федерации лыжного альпинизма и с прошлого года успешно проводит международные соревнования. По его словам, созданный в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта тренерский факультет по горным лыжам внесет важный вклад в развитие этого вида спорта в будущем.

Отметив, что проведение Кубка мира в Азербайджане является важным событием в спортивной истории нашей страны, председатель ЗАО «Туристический центр «Шахдаг» Рустам Наджафов сказал, что эти соревнования не только продемонстрируют мастерство и целеустремленность спортсменов, но и послужат пропаганде ценности дружбы и солидарности, объединив их.

Отметим, что Кубок мира считается одним из отборочных соревнований на получение лицензии на зимние Олимпийские игры, которые состоятся в 2026 году. Состязания пройдут с 10 по 13 января при поддержке Министерства молодежи и спорта, организации Международной федерации лыжного альпинизма, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и ЗАО «Туристический центр «Шахдаг».

В турнире примут участие около 130 спортсменов из 26 стран, включая индивидуальных нейтральных спортсменов (AİN). Они будут соревноваться 10 января в спринте, 11 января - вертикальной гонке и индивидуальной гонке - 13 января. Азербайджан будут представлять Назрин Гарибова и Сеид Садраддинов.