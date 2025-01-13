«Барселона» уверенно переиграла «Реал» и завоевала Суперкубок Испании - ОБНОВЛЕНО

Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

Команды играли на нейтральном стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Барселона» разгромила «Реал» со счётом 5:2.

На пятой минуте нападающий «Реала» Килиан Мбаппе открыл счёт, ему ассистировал форвард Винисиус Жуниор. Ответный мяч «Барселоны» на 22-й минуте забил вингер Ламин Ямаль, получив голевую передачу от Роберта Левандовского. На 36-й минуте Левандовски реализовал 11-метровый удар. Спустя три минуты Рафинья увеличил преимущество сине-гранатовых. На 45+10-й минуте защитник каталонского клуба Алекс Бальде довёл счёт до разгромного. На 48-й минуте Рафинья оформил дубль во встрече. На 57-й минуте был удалён вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны. На 60-й минуте отличился нападающий «сливочных» Родриго.

«Барселона» является самым титулованным клубом в Суперкубке Испании. Сине-гранатовые 14 раз становились обладателем награды. На втором месте — «Реал» (12).

2025/01/12 12:50

Сегодня определится победитель Суперкубка Испании по футболу.

В финальном матче встретятся мадридский "Реал" и "Барселона".

Игра пройдет в городе Джидда (Саудовская Аравия) и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что "Реал Мадрид" становился обладателем Суперкубка 13 раз, в то время как "Барселона" выигрывала этот трофей 14 раз.