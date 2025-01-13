Названа дата премьеры второго сезона сериала «Əqrəb mövsümü» - ВИДЕО

В скором времени на телеканале ITV состоится премьера второго сезона нашумевшего сериала «Əqrəb mövsümü» режиссера Эмиля Гулиева, получившего название «İki dünya bir olsa da».

Как и в первом сезоне, автором сценария выступил Азер Айдемир, играющий в проекте главную роль – отметим, что во втором сезоне не задействован Хикмет Рагимов.

Продолжение сериала, являющегося проектом ITV и ArtFilmBaku и снятого на основе реальных событий, будет состоять из 12 эпизодов – помимо А.Айдемира в сериале снялись Ариф Мовсумов, Ровшан Маммедли, Эмин Мирабдуллаев, Хаджар Агаева, Шалала Шахвеледгызы, Эльшан Рустамов и т.д.

Второй сезона сериала «Əqrəb mövsümü» стартует на телеканале ITV 8 февраля и будет выходить в эфир по субботам в 22:00.

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