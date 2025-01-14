Роналду продлит контракт с «Аль-Насром»

Форвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 40 лет, продлит контракт с клубом на один сезон.

Об этом сообщает AS со ссылкой на Al Khabar.

Текущее трудовое соглашение нападающего с командой из саудовской Про-Лиги истекает ближайшим летом. Сообщается, что Роналду уже принял предложение о продлении и близок к официальному заключению контракта. Криштиану, выступающий за саудовский клуб с января 2023 года, должен получить за один год нового контракта € 200 млн. Португальский футболист останется самым высокооплачиваемым игроком в мире и будет зарабатывать около € 3,8 млн в неделю.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

После 14 сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на третьей строчке в турнирной таблице саудовской Про-Лиги, набрав 28 очков.

Источник: Чемпионат