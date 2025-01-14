В Азербайджане пластическим хирургам грозит аннулирование лицензий

Как сообщалось ранее, на основании соответствующего приказа министра здравоохранения АР была создана Специальная инспекционная комиссия, состоящая из уполномоченных представителей Министерства здравоохранения, Генеральной прокуратуры, МВД и Министерства науки и образования.

В сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения отмечается, что пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджана, обязаны лично представить в Министерство здравоохранения нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (базовое высшее медицинское образование, все документы о последипломном образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности, сертификат соответствия и др.) до 31 января 2025 года.

«Если специалист не предоставит документы в требуемом порядке и в установленные сроки, это послужит основанием для аннулирования свидетельства о допуске к медицинской деятельности или сертификата соответствия», - отмечают в Минздраве.

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