Баку выразил соболезнования Турции в связи с трагедией на курорте Карталкая

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с трагедией на горнолыжном курорте Карталкая.

«Глубоко опечалены известием о гибели и ранении людей при пожаре в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу братской Турции», - говорится в публикации в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети X.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в этой трагедии, дружественной и братской Турции, желаем исцеления пострадавшим», - отмечается в публикации.

Напомним, что при пожаре в одном из отелей на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу погибли 10 человек, 32 получили травмы.