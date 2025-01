Феномен «корейской волны»: k-pop культура в Азербайджане – ФОТО - ВИДЕО

10 июля 2023 года с долгожданным дебютом южнокорейского бойс-бэнда «ZEROBASEONE», продвигаемого под кампанией WAKEONE, направление k-pop официально переступило порог 5-го поколения.

Давайте разберемся, в чем заключается исключительная уникальность корейской поп-музыки, и каким образом она смогла стать точкой соприкосновения для миллионов людей разных возрастов, культур, религий и национальностей. Садитесь поудобнее, и поехали.

Дебютная песня ZEROBASEONE

Что такое k-pop? История зарождения

На сегодняшний день k-pop — это не просто увлечение молодежи, а целая культурная вселенная, вдохновляющая тысячи и тысячи поклонников. Именно k-pop, как, впрочем, и косплеи, и аниме, зародившись в сугубо азиатской стране, умудрился стать мостиком между разными поколениями и мировыми культурами. С каждым годом южнокорейская поп-музыка становится все популярнее и популярнее за пределами своей родины. Она помогает детям и подросткам находить себя, а родителям — лучше понять, чем живут и увлекаются их дети, и даже иногда найти новые общие интересы. Каждый из нас, будь вы ребенком или состоявшимся взрослым, хотя бы раз слышал что-нибудь о таких k-pop группах, как BTS и/или Blackpink.

Самый просматриваемый клип Blackpink

Самый просматриваемый клип BTS

Окунаясь глубже в историю зарождения корейской поп-музыки, отметим, что свое начало она берет еще в далеком 1885 году, когда американский миссионер Генри Аппенцеллер начал учить корейских школьников петь американские и британские народные песни, сохраняя их мелодии, но переводя слова на корейский язык для удобства. Такие песни назывались ch’angga (с кор. «ч’анга» – песня) и исполнялись в основном в церквях и школах 1890-х годов. Свою популярность ч’анга обрела после публикации «Aeguk ka» («Национальный гимн») Йи Йёнгу и «Tongsim ka» («Разум мальчика») Йи Чунвона в номере газеты Tongnip sinmun (1896 год). Однако k-pop музыка в том виде, в котором мы ее знаем сейчас, появилась в Корее только в 1992 году.

k-pop современности: феномен «корейской волны»

Современный k-pop — не просто песни на корейском языке. Это сложные хореографии, мода, музыкальные клипы с глубокими и запутанными сюжетами, особая эстетика и концепт каждой отдельной группы и соло-исполнителя.

Участников групп, как правило, называют не солистами, а возвышенным словом айдол (от английского idol — кумир, идеал, божество). Айдолы проходят подготовку в агентствах. Человека, который пришел в агентство для того, чтобы стать айдолом, называют трейни. Само обучение и подготовка занимают около 5 лет, как правило, будущие звезды k-pop начинают их в возрасте 12-14 лет. Все время обучения трейни живут вместе в общежитиях и находятся под полным контролем продюсеров. Программа обучения включает в себя школьные занятия, уроки по вокалу и хореографии, обучение поведению на публике и другим необходимым для айдола навыкам. Иногда перед дебютом, для того чтобы трейни попал в состав будущей группы, проводятся «шоу на выживание». Они часто носят формат конкурсов, где участники проходят серию испытаний, включая пение, танцы, а также показывают свои личностные качества и способность работать в команде. В конце шоу только самые талантливые и харизматичные участники получают шанс попасть в дебютную группу. К самым популярным из таких шоу относятся Produce 101, Show Me The Money, K-pop Star, Mix Nine, TREASURE BOX, Girls Planet 999

Трейни, принимавшие участие в шоу на выживание YG Treasure Box

На данный момент из всех представленных миру групп можно выделить несколько, укравших сердца большинства фанатов корейской музыки: из женских бэндов - Blackpink, Twice, Itzy, (G)I-DLE, из мужских – BTS, EXO, Stray Kids и другие. Они отличаются плотным взаимодействием с фанатами – айдолы постоянно проводят фан-встречи, на которых раскрываются не только с профессиональной, но и личной стороны. В плане продвижения музыки тоже все подстраивается под аудиторию – от ее мнения зависят не только контент-план и музыка, но и составы коллективов. Обычно в группы включают музыкантов разных типажей, чтобы расширить аудиторию.

Дебютный клип первой k-pop группы Seo Taiji and the Boys от YG Entertaiment

Дело в том, что k-pop культура требует абсолютного идеала: чистого вокала, отточенной хореографии, внешности по стандартам южнокорейской красоты, соответствующих костюмов и аксессуаров. Именно k-pop стал ключиком к распространению корейской культуры во всем мире. Вместе с сериалами, видеоиграми, национальной кухней и одеждой он образует так называемую «корейскую волну».

Самый просматриваемый клип Stray Kids

Самый просматриваемый клип (G)I-DLE

Нестандартный подход к искусству, эффективный промоушен и поддержание высокой вовлеченности аудитории – вот три главных слагаемых успеха k-pop. Именно поэтому корейская поп-музыка становится все популярнее в мире. Можно предположить, что в будущем ее влияние на мировую сцену и мировое искусство будет только усиливаться.

Культура k-pop в Азербайджане

Неудивительно, что феномен «корейской волны» затронул и Азербайджан, где k-pop приобрел значительную популярность за последние несколько лет. В одном только Баку можно встретить огромное количество поклонников k-pop, особенно среди молодежи. Отметим, что популярность этого жанра значительно возросла с появлением таких групп, как BTS, BLACKPINK, Stray Kids, EXO, имеющих большую фан-базу в стране.

Самый просматриваемый клип EXO

Не стоит забывать и о социальных сетях, таких как Instagram, TikTok и Twitter, а также о платформах YouTube, V Live. Количество азербайджанских фан-страниц, посвященных k-pop, тут продолжает расти. Фанаты активно делятся новостями о группах, а также создают контент, связанный с k-pop культурой (например, танцевальные видео, фан-арты, мемы). Неплохо продаются и товары, привезенные прямиком из Кореи – альбомы, карточки с айдолами, лайтстики (концертный световой аксессуар, которым фанаты машут в такт музыке, чтобы поддержать своих айдолов).

Мерч, связанный с k-pop

Дэнс-кавер на песню группы (G)I-DLE в Баку

В Баку также организуются встречи поклонников, фан-вечеринки и различные тематические мероприятия. Некоторые кафе и клубы проводят k-pop-вечера, где транслируются клипы и проходят конкурсы на лучшее исполнение танцев. Так, например, в 2023 году был официально проведен первый ежегодный фестиваль корейской музыки, организованный при поддержке посольства Кореи в Азербайджане и Ассоциации любителей Кореи – HANSAMO. На фестивале участники представляют свои вокальные и танцевальные выступления в жанре k-pop. На его открытии с приветственной речью выступил посол Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг. Затрагивая тему фестивалей, нельзя не отметить и K-pop Dance Cover Contest, где участники также демонстрируют свои танцевальные навыки под песни своих любимых исполнителей.

Фотографии с фестиваля в Баку

В Баку в 2021 году открылся первый филиал Purple Cafe, в котором собирается большая часть фанатов корейской музыки. В кафе фанаты могут и насладиться корейской кухней, и закупиться атрибутикой их любимой группы или отдельного биаса (любимый артист, который нравится по многим параметрам).

Один из филиалов Purple Café на сегодняшний день

Подводя итоги отметим, что популярность k-pop в Азербайджане продолжает стремительно расти. Это, в свою очередь, подтверждается возрастающим интересом молодежи, активным участием фанатов в различных мероприятиях и ростом числа местных инициатив, вдохновленных корейской поп-культурой. Являясь частью глобального тренда, корейская поп-музыка не только влияет на музыкальные предпочтения, но и способствует культурному обмену между Азербайджаном и Южной Кореей.

Упомянутое ранее культурное влияние k-pop не ограничивается только музыкой, оно распространяется и на моду, стиль, танцы и даже на языковую практику. Кроме того, наблюдается интеграция элементов k-pop в творчество азербайджанских артистов, что открывает новые горизонты для музыкальной сцены страны. Молодые исполнители и танцевальные коллективы, вдохновленные k-pop, начинают включать в свои выступления хореографию, визуальные эффекты и яркие костюмы, что придает их работам современный и динамичный стиль, привлекающий внимание как местной аудитории, так и международных фанатов.

KPOP RANDOM DANCE BATTLE в Баку

Таким образом, распространение k-pop в Азербайджане можно рассматривать как часть более широкой глобальной культурной трансформации, которая оказывает значительное влияние на музыкальные и социальные процессы в стране. Этот тренд не только способствует развитию новых музыкальных направлений и стилей, но и укрепляет международные связи, расширяя горизонты для будущих поколений азербайджанской молодежи.

Информация взята из открытых источников: koreancultureblog, Kprofiles, Britannica

Хаджар Назарова