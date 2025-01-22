Премьер-министр Али Асадов встретился с послом Турции в Азербайджане

22 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики Джахитом Багчи в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, Али Асадов поблагодарил посла за вклад в развитие отношений между двумя странами.

На встрече была высоко оценена высокая степень дружеских, братских и стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, обсуждены вопросы в связи с расширением экономического сотрудничества.

Источник: АЗЕРТАДЖ