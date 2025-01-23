Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей

Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу ухудшения качества медалей, полученных азербайджанскими спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх, прошедших в Париже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на НОК, на основании обращения спортсменов было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что кроме олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), у других пяти спортсменов медали претерпели заметные изменения.

Выяснилось, что золотая медаль дзюдоиста Зелима Коцоева (100 кг), серебряные медали таэквондиста Кашима Магомедова (58 кг) и боксёра Альфонсо Домингеса (92 кг), а также бронзовые медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафрова (67 кг) и вольника Георгия Мешвилидишвили (125 кг) потеряли своё качество.

Национальный олимпийский комитет по итогам расследования официально обратился в МОК. После получения ответа от МОК будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и их замене на новые.