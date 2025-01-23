 Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей

Фаига Мамедова17:05 - Сегодня
Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей

Национальный олимпийский комитет Азербайджана обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу ухудшения качества медалей, полученных азербайджанскими спортсменами на XXXIII летних Олимпийских играх, прошедших в Париже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на НОК, на основании обращения спортсменов было проведено расследование, в результате которого выяснилось, что кроме олимпийского чемпиона по дзюдо Хидаята Гейдарова (73 кг) и бронзового призера по вольной борьбе Магомедхана Магомедова (97 кг), у других пяти спортсменов медали претерпели заметные изменения.

Выяснилось, что золотая медаль дзюдоиста Зелима Коцоева (100 кг), серебряные медали таэквондиста Кашима Магомедова (58 кг) и боксёра Альфонсо Домингеса (92 кг), а также бронзовые медали борца греко-римского стиля Хасрата Джафрова (67 кг) и вольника Георгия Мешвилидишвили (125 кг) потеряли своё качество.

Национальный олимпийский комитет по итогам расследования официально обратился в МОК. После получения ответа от МОК будут предприняты дальнейшие шаги по возврату медалей и их замене на новые.

Поделиться:
216

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до +11°C

Политика

Баку и Анкара нацелены на развитие сотрудничества на ближневосточном и ...

Общество

Этой ночью время работы метро будет продлено на 1 час

Общество

В Азербайджане увеличат штрафы за уклонение от воинского учета

Спорт

Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей

Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1

Азербайджанские спортсмены примут участие в Открытом турнире по дзюдо в Бельгии

Азербайджан обратится в МОК в связи с возвратом из-за низкого качества медалей 5 наших спортсменов

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо в память о шехидах 20 Января

​​​​​​​Экс-игрок «Карабаха» вошел в список самых результативных нападающих мира

Азербайджан обратится в МОК в связи с возвратом из-за низкого качества медалей 5 наших спортсменов

Республиканский олимпийский центр меняет название

Последние новости

В Баку выявлено нелегальное производство лаваша - ФОТО

Сегодня, 18:30

Объявлены номинанты на премию «Оскар-2025»: Деми Мур, Юра Борисов и не только - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Таиланд узаконил однополые браки: Более 200 регистраций за один день

Сегодня, 18:00

Почему бесплатный Wi-Fi так и не заработал в автобусах? – Официальный ответ

Сегодня, 17:53

В Баку приостановлены незаконные демонтажные работы на объекте культурного наследия – ФОТО

Сегодня, 17:52

Вынесен приговор тиктокерше Зейнаб Ан-Наими

Сегодня, 17:50

В шахте на востоке Турции прогремел взрыв, под завалами остаются люди

Сегодня, 17:47

​​​​​​​В Шанхае открылась первая в Китае база для тренировки человекоподобных роботов

Сегодня, 17:40

БИГ: Франция нанесла серьезный урон уникальной экосистеме своих заморских территорий

Сегодня, 17:38

Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

Сегодня, 17:37

В ходе полицейской операции в Насиминийском районе обнаружено 16 кг наркотиков – ВИДЕО

Сегодня, 17:34

Община Западного Азербайджана осудила проявление расизма со стороны СВР Армении

Сегодня, 17:32

Пашинян: Мы должны суметь установить дипломатические отношения с Турцией

Сегодня, 17:29

​​​​​​​Экс-игрок «Карабаха» вошел в список самых результативных нападающих мира

Сегодня, 17:10

В CNN намерены уволить еще сотни сотрудников

Сегодня, 17:09

Азербайджан подал жалобу в МОК из-за некачественных олимпийских медалей

Сегодня, 17:05

Баку и Анкара нацелены на развитие сотрудничества на ближневосточном и африканском направлениях - ФОТО

Сегодня, 17:00

Скромнее, господа: Во Франции решили сэкономить на бывших премьерах и президентах

Сегодня, 16:55

Отчет БИГ: Франция продолжает подавлять экономическую свободу на своих заморских территориях

Сегодня, 16:50

Абдулла Оджалан выступил с новым посланием: «Теперь я хочу служить миру…»

Сегодня, 16:45
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум вСегодня, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50