FIDE допустила российских шахматистов к командным соревнованиям

Международная шахматная федерация (FIDE) объявила на своем официальном сайте о решении допустить шахматистов из России и Беларуси до юношеских соревнований (не старше 18 лет) и соревнований для игроков с ограниченными возможностями.

Совет FIDE поручил заместителю президента FIDE утвердить конкретные условия допуска.

Кроме того, поручено «подтвердить, что все уже существующие ограничения в отношении национальной символики нейтральных спортсменов в индивидуальных соревнованиях будут применяться к командам, состоящим из нейтральных спортсменов».

FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях.

В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе.