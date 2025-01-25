Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие, организованное в Центре тяжелой атлетики в поселке Шувелан, началось с исполнения государственного гимна. Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана (ФТАА) Фирдовси Умудов сказал, что спортсмены, показавшие отличные результаты на этих соревнованиях, получат возможность участвовать в международных турнирах. Он подчеркнул, что государство всегда проявляет заботу о спорте.

Заслуженному тренеру Вагифу Гусейнову, которому принадлежат исключительные заслуги в развитии тяжелой атлетики в Азербайджане, по случаю его 80-летнего юбилея были вручены подарки от ФТАА.

Отметим, что чемпионат страны завершится 26 января.