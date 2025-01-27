Азербайджанская команда «Land of Fire» завоевала серебро на мировом кубке по снежному поло в Швейцарии - ФОТО

Азербайджанская команда «Land of Fire» одержала очередную победу на 40-м мировом кубке по снежному поло, который проходил 24–26 января в городе Санкт-Мориц (Швейцария).

Команда «Land of Fire», вновь принявшая участие в соревнованиях при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Федерации конного спорта Азербайджана, в финале встретилась со швейцарской командой «The Kusnacht Practice» и завоевала кубок за второе место.

В ходе соревнований также работал азербайджанский павильон, организованный Фондом Гейдара Алиева.