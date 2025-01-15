Пластическим хирургам поставлен запрет на участие в теле- и радиоэфире? – ОФИЦИАЛЬНО

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что пластическим хирургам поставлен запрет на участие в телевизионных программах.

«Информация о запрете пластическим хирургам выходить в эфир телевизионных и радиоканалов не соответствует действительности», - об этом в интервью АПА заявил руководитель сектора коммуникаций Аудиовизуального совета Талех Гулиев.

Т.Гулиев отмечает, что каждый вещатель несет ответственность за приглашенных гостей: «Для этой цели, как и всегда, каналы при приглашении врачей, работающих в различных областях, обращают внимание на наличие у них сертификатов или лицензий, соответствующих их профессиональной деятельности. Лица без таких документов не допускаются в эфир. В последнее время информация о пластических хирургах, распространяющаяся в СМИ, включая страницы в социальных сетях, заставляет телевизионных и радиовещателей быть более внимательными в этом вопросе».

Талех Гулиев также отметил, что врачи, имеющие соответствующие документы в своей профессиональной области, могут быть свободно приглашены в эфир, и это происходит по стандартным правилам.

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