 Пластическим хирургам поставлен запрет на участие в теле- и радиоэфире? – ОФИЦИАЛЬНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пластическим хирургам поставлен запрет на участие в теле- и радиоэфире? – ОФИЦИАЛЬНО

Феликс Вишневецкий15:37 - Сегодня
Пластическим хирургам поставлен запрет на участие в теле- и радиоэфире? – ОФИЦИАЛЬНО

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что пластическим хирургам поставлен запрет на участие в телевизионных программах.

«Информация о запрете пластическим хирургам выходить в эфир телевизионных и радиоканалов не соответствует действительности», - об этом в интервью АПА заявил руководитель сектора коммуникаций Аудиовизуального совета Талех Гулиев.

Т.Гулиев отмечает, что каждый вещатель несет ответственность за приглашенных гостей: «Для этой цели, как и всегда, каналы при приглашении врачей, работающих в различных областях, обращают внимание на наличие у них сертификатов или лицензий, соответствующих их профессиональной деятельности. Лица без таких документов не допускаются в эфир. В последнее время информация о пластических хирургах, распространяющаяся в СМИ, включая страницы в социальных сетях, заставляет телевизионных и радиовещателей быть более внимательными в этом вопросе».

Талех Гулиев также отметил, что врачи, имеющие соответствующие документы в своей профессиональной области, могут быть свободно приглашены в эфир, и это происходит по стандартным правилам.

Читайте по теме:

Пластические хирурги не будут допускаться к эфирам

Фальшивые косметологи и пластические хирурги в Азербайджане: Идет расследование, кто понесет наказание? - ВИДЕО

Уволена отметившая день рождения во время операции гинеколог Ляман Алиева – ВИДЕО

Ляман Алиева заявила о заказной кампании против нее: «Сделали это намеренно»

В Азербайджане пластическим хирургам грозит аннулирование лицензий

Муж Назрин Мансуровой рассказал о трагедии после ринопластики - ВИДЕО

Поделиться:
307

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по ...

Общество

Погода на четверг: В Баку возможны дожди

Общество

Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

Общество

Супруг уволенной Ляман Алиевой прокомментировал 1news.az инцидент в операционной

Общество

Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

В эти дни в Азербайджане ожидаются осадки

В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО

Есть ли зараженные метапневмовирусом в Азербайджане? – Ответ Минздрава

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Находившаяся в коме после ринопластики Назрин Мансурова скончалась

Молодой мужчина арестован за непристойные действия в бакинском метро

Представлена карта новых станций бакинского метро - ФОТО

Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Киселев назвал «политолога» Карасева сетевой падалью

Сегодня, 17:23

Аудиовизуальный совет подвел итоги 2024 года: Все о мониторинге, нарушениях и мерах воздействия в сфере вещания

Сегодня, 17:18

В эти дни в Азербайджане ожидаются осадки

Сегодня, 17:16

В TƏBİB разъяснили, почему автомобиль скорой помощи в Сумгайыте ехал с открытой дверью - ВИДЕО

Сегодня, 17:12

Есть ли зараженные метапневмовирусом в Азербайджане? – Ответ Минздрава

Сегодня, 17:06

Новые автобусы на маршруте №165: Экологичный транспорт с коротким интервалом движения

Сегодня, 17:03

Ильхам Алиев утвердил Закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс

Сегодня, 17:01

Ильхам Алиев утвердил Устав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга

Сегодня, 16:57

ФК «Мингячевир» и Академия спортивных талантов Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

Военнослужащий Азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия

Сегодня, 16:29

Лукашенко заявил, что оппозиция не дождется его смерти

Сегодня, 16:07

Угнал машину, чтобы согреться - ВИДЕО

Сегодня, 16:02

«Embawood» превысил норму выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Сегодня, 15:45

Пластическим хирургам поставлен запрет на участие в теле- и радиоэфире? – ОФИЦИАЛЬНО

Сегодня, 15:37

В «Аг Шехер» произошел взрыв в квартире - ВИДЕО

Сегодня, 15:28

Киселев не понимает, что задело «армянских братьев в «Вестях недели»

Сегодня, 15:22

Эрдоган призвал убрать руки с Сирии

Сегодня, 15:06

Исмаил Рафигоглу: Когда не общаюсь с молодежью, ощущаю нехватку позитива

Сегодня, 14:57

Погода на четверг: В Баку возможны дожди

Сегодня, 14:35

Еще один участник празднования в операционной освобожден от должности

Сегодня, 14:30
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23