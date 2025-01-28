Семилетний азербайджанец перешел во французский ФК «Нант»

Тельман Ализаде, ранее выступавший за мадридский «Реал», подписал контракт с французским клубом «Нант».

Об этом Oxu.Az сообщил отец семилетнего футболиста Джавад Ализаде.

«Реал» хотел, чтобы мы подождали до июня для подписания контракта с Тельманом. После того как он прошел отбор в «Нанте», клуб пожелал подписать с ним контракт. Уже с сентября Тельман будет выступать за «Нант». Поскольку в настоящее время клуб не может осуществлять трансферы игроков, Тельман будет играть и продолжать тренироваться в «Усса Верту», - сказал он.