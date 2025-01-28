В Баку реконструируется учебно-тренировочная база Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы - ФОТО

Реконструируется учебно-тренировочная база Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы олимпийского резерва, расположенная по улице Саттара Бахлулзаде в Баку.

На основании приказа Управления капитального строительства и хозяйственного обеспечения Министерства науки и образования планируется реконструкция спортивных площадок школы, а также строительство дополнительных административных и вспомогательных зданий.

Отметии, что были получены сооветствующие разрешения на строительство от соответствующих органов, а также даны указания соответствующим исполнителям работ о соблюдении строительных норм и всех правил.

Согласно проекту, на территории разместятся административное здание, спортивное сооружение (трибуна), подземная насосная станция, футбольное поле, автостоянка, котельная и другие объекты инфраструктуры.

Строительные работы будут завершены в июне этого года.

В то же время, управление призывает общественность быть более чуткой и не публиковать в социальных сетях непроверенную информацию