Явка избирателей на муниципальных выборах к 12:00 составила 17,1% - ОБНОВЛЕНО

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила данные о явке избирателей на муниципальных выборах по состоянию на 12:00.

Как сообщает 1news.az, руководитель информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев заявил, что в голосовании приняли участие 1 020 231 человек.

По его словам, явка составила 17,1%.

10:33

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила об активности избирателей на 10:00 в связи с проходящими сегодня муниципальными выборами.

Начальник информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджев сообщил, что к 10.00 по республике проголосовали 499 575 человек, явка избирателей составила 8,38 процента.

Муниципальные выборы проходят в 118 избирательных округах, где открыто 5846 участков. В выборах участвуют 16 092 кандидата, претендующих на 8071 мандат в 685 муниципалитетах.

По данным ЦИК, число избирателей в стране достигает 5 961 987 человек. Голосование завершится в 19:00.

08:00

Сегодня, 29 января, в Азербайджане проходят муниципальные выборы, избирательные участки открываются в 8:00, голосование продлится до 19:00.

Выборы проходят в 685 муниципалитетах и охватывают 118 избирательных округов. Как ранее заявил председатель Центральной избирательной комиссии АР Мазахир Панахов, 7 из 125 округов расположены на территориях, освобожденных от оккупации. В этих округах выборы проводиться не будут.

Таким образом, число избирателей на муниципальных выборах меньше общего числа избирателей. Для голосования на муниципальных выборах зарегистрированы имена 5 млн 961 тыс. 625 избирателей.

По результатам выборов, в 685 муниципалитетов должен быть избран 8071 член. При этом, число кандидатов, чьи имена значатся в бюллетенях, более чем в два раза больше - 16 096.

По его словам, в муниципальных выборах со своими кандидатами участвуют 23 из 26 действующих в Азербайджане политических партий. Также в качестве кандидатов и наблюдателей зарегистрированы представители 9 неправительственных организаций.

В целях организации выборов на высоком уровне, проведения их в свободной, справедливой и прозрачной форме, а также обучения избирательных субъектов различного статуса, ЦИК в преддверии выборов реализовала программу тренингов для членов избиркомов.