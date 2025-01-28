«Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с Неймаром

«Аль-Хиляль» объявил об уходе бразильского нападающего Неймара. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Аль-Хиляль» и Неймар договорились расторгнуть контракт игрока по обоюдному согласию. Спасибо и удачи, Неймар», — написано на официальной странице клуба в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Неймар может продолжить карьеру в «Сантосе», за который он выступал до 2013 года, после чего перешёл в «Барселону».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: «Чемпионат»