Стали известны соперники баскетбольных сборных Азербайджана на чемпионате Европы

Названы соперники сборных Азербайджана по баскетболу среди юношей и девушек на групповом этапе чемпионата Европы.

Как сообщили в Федерации баскетбола Азербайджана, мужская команда U-18 встретится в группе B дивизиона B со сборными Румынии, Грузии, Дании, Украины и Португалии. Встречи будут проходить с 25 июля по 3 августа в румынском городе Питешти.

Женская сборная до 18 лет также будет выступать в группе B дивизиона B. Команда встретится с баскетболистками Боснии и Герцеговины, Литвы, Косово, Украины и Исландии. Встречи состоятся 5-13 июля в литовских городах Алитус и Вильнюс.

Сборная Азербайджана, которая будет бороться в дивизионе C чемпионата Европы среди 16-летних юношей, который пройдет с 5 по 13 июля в Тиране (Албания), попала в группу B вместе со спортсменами Люксембурга, Андорры, Сан-Марино и Гибралтара.

Наша сборная U-16, состоящая из девушек, будет выступать в дивизионе B чемпионата Европы, который пройдет 20-29 августа в Стамбуле. Сборная Азербайджана встретится в группе B с баскетболистками из Словакии, Швеции, Нидерландов и Люксембурга.

Источник: АЗЕРТАДЖ