Азербайджанский теннисист выиграл медаль на международном турнире

Азербайджанский игрок в настольный теннис Онур Гулузаде успешно выступил на турнире WTT Youth Contender Doha 2025 в столице Катара.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации настольного тенниса Азербайджана, выступающий в категории U-15 Онур в групповых играх обыграл спортсменов из Объединенных Арабских Эмиратов и Туркменистана и завершил предварительный этап в качестве лидера. Затем он также победил соперников из Бахрейна, Таиланда и Малайзии и вышел в финал. Проиграв в решающей встрече представителю Ирана в условиях напряженной борьбы со счетом 2:3, азербайджанский теннисист стал серебряным призером соревнований.