Филипп Киркоров: «Айгюн Кязимова роскошная женщина, не перестающая удивлять» - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова отметила день рождения – азербайджанской поп-диве исполнилось 54 года.

Очередной выпуск новой программы Афаг Гянджали «Afaqla Onlar», выходящей в эфир на канале ATV, был посвящен 54-летию Айгюн Кязимовой, которая была гостьей телешоу.

В ходе эфира был показан сюжет, героем которого стал народный артист РФ, король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров, который, рассказывая об А.Кязимовой, отметил следующее:

«С большим удовольствием и радостью хочу поздравить замечательную, красивую, потрясающую, талантливую, неотразимую, диву, гордость азербайджанской культуры Айгюн Кязимову с днем рождения. Кроме того, что это роскошная женщина, которая не перестает удивлять своими образами, изменениями, музыкой, фантастическим голосом, харизмой, это потрясающий профессионал и друг»

Ф.Киркоров отметил, что бережно хранит в сердце совместные работы с А.Кязимовой: «Наши песни, наше выступление в Москве, в Кремлевском дворце, наши встречи на фестивале «Жара» у Эмина Агаларова. Она излучает талант уже тем, что она выходит на сцену, где может даже не петь, а просто ходить. И это уже вызывает восторг. Айгюн – актриса, с рождения получившая этот дар. Дорогая Айгюн, береги этот дар. Неси его людям, этот свет. Им так нужен сегодня этот свет, так нужно это тепло. А я, твой друг Филипп Киркоров, всегда рядом и жду наши новые проекты. Мы с тобой говорили о кое-чем, о чем задумали. Пусть все мечты сбываются, и твои в том числе в первую очередь!».

Отрывок программы «Afaqla Onlar» с Филипом Киркоровым доступен для просмотра ниже, начиная с 1:17:19.

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