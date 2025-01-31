«Как я прошла через все эти трудности?»: За кулисами клипа Айгюн Кязимовой «Etiraf» - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова показала процесс съемок клипа «Etiraf» и рассказала о том, что съемки данного проекта были для нее особенными, так как каждая сцена видеоклипа напоминала ей о том или ином жизненном моменте.

«Это первый раз, когда я снимаю клип такого типа. Мы работали с большой творческой командой и актерами, которых задействовано около 50. Локации построены в соответствии с мировыми стандартами, как в Голливуде», - рассказывает А.Кязимова о съемках «Etiraf».

Певица признается, что, увидев декорации и сцены на съемочной площадке, словно оказалась во сне, ведь каждая сцена отображала определенный этап её жизни: «Когда я смотрела сцены, я думала, как я прошла через все трудности. Хотела бы вернуться в те годы, но осознала, что мне снова пришлось бы пройти через все те же испытания и трудности…»

В свою очередь режиссёр клипа Селим Акар подчеркивает, что это не просто клип, а короткометражный фильм, отмечая, что в рамках этого проекта ему удалось «перевезти» Голливуд в Стамбул.

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