По заказу AMADA в прошлом году за пределами страны были взяты тесты у 22 спортсменов

В 2024 году по заказу Национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) у 22 наших спортсменов были взяты анализы за пределами страны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе AMADA, антидопинговый тест прошли 11 спортсменов в России, 5 – в Германии, 2 - Франции и по одному спортсмену в Бельгии, Италии, Малайзии и Сербии.

Тестирование было организовано в рамках сотрудничества AMADA с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и PWC.

В прошлом году AMADA провела тесты на основе 98 международных заказов. Так, 85 из них были заказаны Всемирной федерацией борьбы, 10 - Международной федерацией дзюдо, 2 – Международной ассоциацией бокса и 1 - Международным союзом современного пятиборья.